మ్యాచ్ 34 హైలెట్స్: ప్లే ఆఫ్స్ నుంచి బెంగళూరు అవుట్

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో బెంగళూరు మరో ఘోర ఓటమి చవిచూసింది. పూణెతో జరిగిన మ్యాచ్ లో కోహ్లి సేన 61 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Rising Pune Supergiant (RPS) scalped a thrashing 61 runs win over Royal Challengers Bangalore in the match 34 of IPL 2017.