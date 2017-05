ఐపీఎల్, మ్యాచ్ 38: టాస్ నెగ్గిన కోహ్లీ, ముంబైపై బ్యాటింగ్

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా సోమవారం సాయంత్రం 4 గంటలకు ముంబై ఇండియన్స్‌, రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్లు తలపడుతున్నాయి.

Royal Challengers Bangalore (RCB) captain Virat Kohli won the toss and elected to bat first against Mumbai Indians (MI) in the match 38 of IPL 2017.