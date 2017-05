ముంబై వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో జరిగిన ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Royal Challengers Bangalore (RCB) succumbed to yet another defeat as Mumbai Indians (MI) beat them by 5 wickets to go top of the IPL league table.