ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా సోమవారం రాత్రి 8 గంటలకు గుజరాత్ లయన్స్, రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన పూణె ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది.

#IPL Match 39: Here are the Playing XIs for @RPSupergiants vs. @TheGujaratLions #RPSvGL pic.twitter.com/LQVeWRVl8Y

Story first published: Monday, May 1, 2017, 20:03 [IST]

English summary

Rising Pune Supergiant (RPS) captain Steve Smith won the toss and elected to field first against Gujarat Lions (GL) in the match 39 of IPL 2017.