ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా ఫిరోజ్‌ షా కోట్లా మైదానంలో ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఆటగాడు యువరాజ్‌ సింగ్‌ అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 23:22 [IST]

English summary

Veteran batsman Yuvraj Singh struck a superb 41-ball 70* to power Sunrisers Hyderabad to 185/3 against Delhi Daredevils in the Indian Premier League (IPL) 2017 clash here on Tuesday (May 2).