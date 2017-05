పవర్ ప్లేలో మెరిసిన రాహుల్ త్రిపాఠి: మ్యాచ్ 41 హైలెట్స్

ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా రైజింగ్‌ పుణె సూపర్‌ జెయింట్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ తడబడింది. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కోల్‌కతా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 155 పరుగు

English summary

Late exploits from Suryakumar Yadav and Colin de Grandhomme helped Kolkata Knight Riders post a decent total of 155/8 against Rising Pune Supergiant in the league match of the Indian Premier Leauge (IPL) 2017 on Wednesday (May 3).