మరీ ఇంత చెత్తగా?: కోహ్లీ జట్టుకేమైంది? గేల్, ఏబీల జోరేది?

ఇండియన్ ప్రీమియరర్ లీగ్ 10లో విరాట్ కోహ్లీ నాయకత్వంలోని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు అత్యంత ఘోరంగా విఫలమవుతోంది. ఇప్పటి వరకూ ఏ ఐపీఎల్లోనూ ఇంత చెత్తగా కోహ్లీ జట్టు ఆడలేదేమో. శుక్రవారం కింగ్స్ లెవన్

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Riding over fantastic bowling performances from pacer Sandeep Sharma and Axar Patel, Kings XI Punjab (KXIP) crushed Royal Challengers Bangalore (RCB) by 19 runs in the Indian Premier League (IPL) 2017 here on Friday (May 5) clash.