ప్లేఆఫ్ ఆశలు సజీవం: ముంబై Vs హైదరాబాద్ మ్యాచ్ హైలెట్స్

సొంతగడ్డపై మరోసారి తిరుగులేదని సన్ రైజర్స్ నిరూపించుకుంది. బరిలో నిలవాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించి ప్లే ఆఫ్‌ అవకాశాలను సజీవంగా ఉంచుకుంది.

English summary

A disciplined bowling effort from Sunrisers Hyderabad helped them restrict table toppers Mumbai Indians to 138/7 in the Indian Premier League encounter here on Monday (May 8).