హైదరాబాద్: ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా మంగళవారం కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. మొహాలిలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన కోల్‌కతా కెప్టెన్ గౌతం గంభీర్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు.షెల్డన్‌, పీయూష్‌ చావ్లా స్థానాల్లో రాబిన్‌ ఉతప్ప, కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌ జట్టులోకి వచ్చారు.

టోర్నీలో ఇప్పటి వరకు 12 మ్యాచ్‌లాడిన కోల్‌కతా ఎనిమిదింట్లో గెలుపొంది ఇప్పటికే దాదాపు ప్లేఆఫ్‌ బెర్తుని ఖాయం చేసుకుంది. గత మ్యాచ్‌లో బెంగళూరు జట్టుపై ఓపెనర్లు క్రిస్‌లిన్, సునీల్ నరైన్ భీకర ఫామ్‌ని కొనసాగించి పవర్‌ ప్లేలోనే 105 పరుగులు చేసి కోల్‌కతాకి విజయం అందించారు.

మరోవైపు పంజాబ్ ఆటగాడు ఆమ్లా సెంచరీ చేసినా గుజరాత్ చేతిలో పేలవ బౌలింగ్ కారణంగా పంజాబ్ ఓటమి చవిచూసింది. దీంతో టోర్నీలో ఇప్పటి వరకు 11 మ్యాచ్‌లాడిన పంజాబ్ ఐదింట్లో మాత్రమే గెలుపొంది పాయింట్ల పట్టికలో ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

పదో సీజన్‌లో పంజాబ్ ప్లేఆఫ్ ఆశలు నిలవాలంటే ఈ మ్యాచ్‌తో పాటు మిగిలిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ తప్పక గెలవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

Match 49. Kolkata Knight Riders win the toss and elect to field https://t.co/4AIpFywtYG #KXIPvKKR — IndianPremierLeague (@IPL) 9 May 2017

#IPL Here's the Points Table at the end of Match 48 pic.twitter.com/eYt2HYS0aL — IndianPremierLeague (@IPL) 9 May 2017

జట్ల వివరాలు:

కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్

C Lynn, S Narine, G Gambhir, R Uthappa, M Pandey, Y Pathan, C de Grandhomme, C Woakes, U Yadav, K Yadav, A Rajpoot

కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్

M Vohra, M Guptill, S Marsh, G Maxwell, W Saha, A Patel, R Tewatia, M Henry, M Sharma, Sandeep Sharma, S Singh