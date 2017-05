ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో వాంఖడె వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌ చుక్కలు చూపించింది. పదో సీజన్‌లో తన ప్రత్యర్థి జట్లను ధాటిగా ఎదుర్కొన్న ముంబై గురువారం పంజాబ్‌ బ్

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Riding over power hittings from Wriddhiman Saha's unbeaten 55-ball 93 and some brilliant cameos from top order, Kings XI Punjab posted a mammoth 230/3 against Mumbai Indians in a must win Indian Premier League (IPL) tie at the Wankhede Stadium here on Thursday (May 11).