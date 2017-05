ఐపీఎల్, మ్యాచ్ 52: పూణెపై బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న ఢిల్లీ

హైదరాబాద్: ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా శుక్రవారం రైజింగ్‌ పుణే సూపర్‌జెయింట్‌ శుక్రవారం ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్‌తో తలపడుతుంది. ఫిరోజ్ షా కోట్లా వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో పూణె ఓటమిపాలై ఆ తర్వాత మే 14(ఆదివారం) పంజాబ్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌లో ఓడి, సన్‌రైజర్స్‌ గుజరాత్‌పై గెలిస్తే పుణె ఇంటికి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అందుకే ఈ మ్యాచ్‌ పూణెకు కీలకం కానుంది.

గత మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతాపై విజయం సాధించిన ఢిల్లీ ఈ మ్యాచ్‌లో కూడా తన జోరుని కొనసాగించాలని భావిస్తోంది. మరోవైపు వరుసగా నాలుగు విజయాలు సాధించిన పూణె ఈ మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించాలనే పట్టుదలతో ఉంది. గత సీజన్‌లో చెత్త ప్రదర్శన చేసిన పూణె ఈ సీజన్‌లో మాత్రం మంచి ప్రదర్శన చేస్తోంది.

Match 52. DD win the toss and elect to bat https://t.co/NWJ8Xi3oeP #DDvRPS

ఇప్పటివరకు ఆడిన 12 మ్యాచ్‌ల్లో 8 విజయాలు, 4 పరాజయాలు నమోదు చేసింది. ముఖ్యంగా చివరగా ఆడిన ఏడు మ్యాచ్‌ల్లో ఆరు విజయాలు నమోదు చేసింది. దీంతో 16 పాయింట్లతో పట్టికలో మూడోస్థానంలో నిలిచింది. ఇక ఢిల్లీ విషయానికి వస్తే ఈ సీజన్‌లో చెత్త ప్రదర్శన చేస్తోంది.

ఈ సీజన్‌లో 12 మ్యాచ్‌లాడిన ఢిల్లీ 5 విజయాలు, 7 పరాజయాలు నమోదు చేసింది. దీంతో 10 పాయింట్లతో పట్టికలో ఆరోస్థానంలో కొనసాగుతోంది. అయితే గుజరాత్‌ లయన్స్‌తో జరిగిన చివరిమ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ అద్భుత విజయం సాధించింది.

#IPL Match 52: Here are the Playing XI for @DelhiDaredevils vs. @RPSupergiants #DDvRPS pic.twitter.com/FfL6dNnb9n