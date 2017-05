ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్స్‌ సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ప్లేఆఫ్‌కు అర్హత సాధించింది. తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ సమష్టిగా పోరాడి విజయం సాధించింది.

English summary

Sunrisers Hyderabad (SRH) booked their berth in the playoffs of IPL 2017 by beating Gujarat Lions (GL) by 8 wickets in their final match of the league stage.