ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా శనివారం సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌, గుజరాత్‌ లయన్స్‌తో తలపడుతుంది. కాన్పూర్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్నర్ ఫీల్డింగ్

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 15:53 [IST]

English summary

Sunrisers Hyderabad (SRH) captain David Warner won the toss and elected to first against Gujarat Lions (GL) in the match 53 of IPL 2017 at Green Park Stadium, Kanpur.