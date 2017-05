ఫిరోజ్ షా కోట్ల వేదికగా ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో బెంగళూరు 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 161 పరుగులు చేసింది. దీంతో ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్‌‌కు 162 పరుగుల విజయ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించి

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Riding over skipper Virat Kohli's 45-ball 58, Royal Challengers Bangalore posted a 161/6 against Delhi Daredevils in their final game of the Indian Premier League (IPL) 2017 here on Sunday (May 14).