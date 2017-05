గెలుపు కోసం చీటింగ్ చేసిన పొలార్డ్: చివరకు ఓటమి (వీడియో)

వాంఖడే వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ 7 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.

English summary

Kings XI Punjab (KXIP) edged Mumbai Indians (MI) by 7 runs in an Indian Premier League (IPL) 2017 not before some controversy at the Wankhede Stadium last night (May 11).