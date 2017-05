ఐపీఎల్ 10 ఎవరిది?: మీరు తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాలు

క్రికెట్‌ ప్రపంచమంతా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న ఐపీఎల్‌ తుదిపోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఆదివారం (మే 21) జరిగే ఐపీఎల్ ఫైనల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్, రైజింగ్‌ పుణే సూపర్‌ జెయింట్‌ జట్లు తలపడనున్నాయి.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 15:09 [IST]

English summary

Rising Pune Supergiant (RPS) and Mumbai Indians (MI) will face off in the Indian Premier League 2017 final at the Rajiv Gandhi International Cricket Stadium in Hyderabad. The two sides will contest in the Maharashtra Derby for the fourth time this season, with Pune having won the last three clashes.