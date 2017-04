ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో తుది జట్టులో చోటు దక్కిందని తెలియగానే మాటల్లో చెప్పలేని అనుభూతికి లోనయ్యానని చెప్పాడు.

It was a moment to relish not only for SunrisersHyderabad (SRH) who won over Delhi Daredevils (DD) for the first time since 2015, but also for the debutant Mohammed Siraj. The pacer, who made his First-Class debut last year, had a dream start for SRH as he ended with figures of 2 for 39.