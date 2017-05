ధోని నువ్వు సింప్లీ సూపర్: తాహిర్ కుమారుడితో ఆడాడు (వీడియో)

ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఓ సాధారణ ఆటగాడిగా రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ జట్టు తరుపున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

MSDhoni playing with imran tahir's Son 😇 Yes he is a Down to earth person 😊 pic.twitter.com/uCnQ5RXlzH

Imran Tahir, his son and MS Dhoni gets pictured at an airport. #MSDhoni #ImranTahir ... #msdian forever😊😊 pic.twitter.com/XBo2YHzDx5

A post shared by Rising Pune Supergiant (@punesupergiants) on May 2, 2017 at 3:50am PDT

English summary

Former India cricketer MS Dhoni was undoubtedly the most sought after cricketer during the match between Kolkata Knight Riders (KKR) and Rising Pune Supergiant in Kolkata on Wednesday (May 4).