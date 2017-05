టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఫామ్‌లో ఉన్నాడంటే ప్రత్యర్ధి బౌలర్ ఎంతటి వాడైనా జడుసుకోవాల్సిందే. ధోని సిక్సర్ల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 17:31 [IST]

English summary

When Mahendra Singh Dhoni is on fire, no bowling attack in the world can stop him. The Rising Pune Supergiant (RPS) wicketkeeper batsman was at his destructive best, smashing 40 off 26 balls in the death overs to propel his team to a challenging 162 for four in the Indian Premier League (IPL) Season 10 Qualifier 1 against Mumbai Indians (MI) at the Wankhede Stadium in Mumbai on Tuesday.