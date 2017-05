హైదరాబాద్ వేదికగా ముంబైతో జరిగిన ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ రన్నరప్‌గా నిలిచింది. చివరి బంతి వరకు ఉత్కంఠగా సాగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ ఒక పరుగు తేడాతో విజయం సాధించింది.

English summary

Rising Pune Supergiant ended up runners up in the summit clash against Mumbai Indians as they were defeated by 1 run in the final of the Indian Premier League (IPL) 2017 on Sunday (May 21).