ఐపీఎల్ చరిత్రే గెలిచింది: ముంబై ఇండియన్స్ ఓడింది (ఫోటోలు)

ఐపీఎల్ పదో సీజన్ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఐపీఎల్‌లో 2011లో క్వాలిఫియర్ విధానం ప్రవేశ పెట్టిన తర్వాత ప్రతి సీజన్లోనూ లీగ్ దశను రెండో స్ధానంతో ముగించిన జట్టే కచ్చితంగా ఐపీఎల్ ఫైనల్‌కు ఆనవాయితీ వస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

* 2011: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు(1) Vs చైన్నై సూపర్ కింగ్స్(2) - విజేత (చెన్నై) * 2012: కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్(2) Vs చైన్నై సూపర్ కింగ్స్(4) - విజేత (కోల్‌కతా) * 2013: చైన్నై సూపర్ కింగ్స్(1) Vs ముంబై ఇండియన్స్(2) - విజేత (ముంబై) * 2014: కింగ్స్ ఎలెవ్ పంజాబ్(1) Vs కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ (2) - విజేత (కోల్‌కతా) * 2015: చైన్నై సూపర్ కింగ్స్(1) Vs ముంబై ఇండియన్స్(2)- విజేత(ముంబై) * 2016: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు(2) Vs సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్(3)- విజేత (హైదరాబాద్) * 2017: రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్(2) Vs క్వాలిఫయిర్-2 విన్నర్ - ?

English summary

Mahendra Singh Dhoni's whirlwind 40 not out against Mumbai Indians in the Indian Premier League (IPL) Season 10 Qualifier 1 made the telling difference in the final calculations, as that was enough to guide Rising Pune Supergiant (RPS) into the final.