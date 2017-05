ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ, మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఓ విషయంలో నువ్వానేనా అన్నట్లు పోటీ పడుతున్నారు. అయితే ఈ పోటీలో మహేంద్ర సింగ్ ధోనియే పైచేయి సాధించాడు.

When it comes to ruling the hearts of cricket fans, Mahendra Singh Dhoni is probably the only player in the modern era who emerges as our top favourite. Whether it's his flamboyant finishing act or impeccable leadership skills, Dhoni's is a legend that echoes with Indian cricket.