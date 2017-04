హైదరాబాద్: భారత్‌లో క్రికెట్‌ను ఓ మతంలా భావిస్తారు. ఐపీఎల్ వచ్చిన తర్వాత భారత క్రికెటర్లతో పాటు విదేశీయులకు కూడా గౌరవం దక్కుతోంది. వెస్టిండీస్‌, ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా క్రికెటర్లంటే ఇక్కడి అభిమానులు ఎంతగానో ఆదరిస్తారో మనందరికీ తెలిసిందే.

క్రికెట్‌తో పాటు డ్యాన్స్ అంటే ఎంతో ప్రాణమిచ్చే 33 ఏళ్ల వెస్టిండిస్ ఆల్ రౌండర్ డ్వేన్‌ బ్రావో త్వరలో కొత్త పాటను విడుదల చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేశాడు. ఐసీసీ వరల్డ్ టీ20 సమయంలో డ్వేన్ బ్రావో 'ఛాంపియన్‌' పాటను పరిచయం చేశాడు. ఈ పాట ఎంత సూపర్ డూపర్ హిట్టయ్యింతో అందరికీ తెలుసు.

తాజాగా భారత్‌లో తన పాటను అభిమానులు ఆదరిస్తారని ముందుగానే ఊహించిన డ్వేన్ బ్రావో ఐపీఎల్‌ వేదికగా మరో పాటను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఈ పాటలో బ్రావో పాటు టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీతో పాటు ధోని కూడా నటించారని తెలుస్తోంది.

.@DJBravo47 seems to be working on his new song. Did we hear India, Kohli and Dhoni in there? 🤔 #GameMaariChhe #KKRvGL pic.twitter.com/MBmiwEerm5