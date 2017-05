టీ20ల్లో అరుదైన రికార్డుని సాధించిన ఏకైక జట్టుగా ముంబై (ఫోటోలు)

ఐపీఎల్ప దో సీజన్‌లో భాగంగా కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌‌తో శనివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ ఘన విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

Two times IPL champions Mumbai Indians (MI) reached a new milestone as they became the first team in history to win 100 T20 matches.