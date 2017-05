మొహాలి వేదికగా ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 2 వికెట్ల తేడాతో గుజరాత్‌ లయన్స్‌పై విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ లయన్స్ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 195 పరుగులు చేసింది.

English summary

Delhi Daredevils (DD) defeated Gujarat Lions (GL) by 2 wickets in an inconsequential match 50 in IPL 2017 yesterday (May 10) at Kanpur.