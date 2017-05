ఐపీఎల్‌లో సిసలైన సవాల్‌కు మాజీ చాంపియన్లు సిద్ధమయ్యాయి. శుక్రవారం జరిగే క్వాలిఫయర్‌-2 మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్, కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ జట్లు అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి.

English summary

Mumbai Indians (MI) take on Kolkata Knight Riders (KKR) in a crucial IPL 2017 Qualifier 2 encounter today (May 19) at the Chinnaswamy Stadium, Bengaluru.