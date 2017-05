ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జరిగిన ఐపీఎల్ వేలంలో అత్యధిక ధర పలికిన ఆటగాడిగా బెన్ స్టోక్స్ చరిత్ర సృష్టించాడు. వేలంలో బెన్ స్టోక్స్‌ను పూణె ప్రాంచైజీ రూ. 14.5 కోట్లు పెట్టి కొనుగోలు చేసింది.

English summary

The costliest overseas player in the Indian Premier League (IPL) proved his worth as he struck a superb century to guide Rising Pune Supergiant to victory last night (May 1).