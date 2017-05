క్వాలిఫయిర్-2: బెంగళూరుకి చేరుకున్న ముంబై ఆటగాళ్లు

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో క్వాలిఫయిర్-2 మ్యాచ్ ఆడేందుకు రోహిత్ శర్మ నేతృత్వంలోని ముంబై ఇండియన్స్ బుధవారం బెంగళూరుకు చేరుకుంది. ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌పై విజయం సాధించిన కోల్‌కతా క్వాలిఫయిర్-2లో

Subscribe to Oneindia Telugu

Note: All images are taken from Mumbai Indians Twitter handle and official website.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 15:15 [IST]

English summary

Mumbai Indians (MI) team led by captain Rohit Sharma reached Bengaluru on Wednesday (May 17) to face Kolkata Knight Riders (KKR) in the Qualifier 2 of IPL 2017.