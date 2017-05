ఐపీఎల్ ఉత్కంఠ: ఈ నలుగురిలో ప్లే ఆఫ్ చేరేదెవరు?

ఐపీఎల్ పదో సీజన్ తుది అంకానికి చేరుకుంది. ఇప్పటివరకు (మే 13) నాటికి ముంబై ఇండియన్స్ మాత్రమే అధికారికంగా ప్లే ఆఫ్‌కు అర్హత సాధించగా మిగతా మూడు జట్లు ఏవనేది ఇంకా అధికారికంగా తేలలేదు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Indian Premier League (IPL) 2017 has reached an exciting stage with four teams battling for the remaining three play-off spots. Mumbai Indians (MI) are the only side to have qualified for the knockouts as of today (May 13).