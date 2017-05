బెంగళూరులో వర్షం: ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్‌ జరగడంపై అనుమానం!

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా బుధవారం బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌, కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ జట్లు తలపడనున్నాయి.

English summary

What happens if the Eliminator and Qualifier 2 matches of the Indian Premier League (IPL) 2017 are washed out? To know the answer, read on. What happens if the Eliminator and Qualifier 2 matches of the Indian Premier League (IPL) 2017 are washed out? To know the answer, read on.