ధోని ఈజ్ బ్యాక్: చివరి బంతికి ఫోర్ కొట్టి గెలిపించాడు

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా శనివారం సాయంత్రం 4 గంటలకు రైజింగ్‌ పూణె సూపర్‌జెయింట్‌తో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ తలపడనుంది. టాస్‌ గెలిచిన పూణె ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది.

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 15:55 [IST]

English summary

Rising Pune Supergiant (RPS captain Steve Smith won the toss and chose to field first against Sunrisers Hyderabad (SRH) in Match 24 of the Indian Premier League (IPL) 2017 here today (April 22) at Maharashtra Cricket Association (MCA) Stadium. SRH are without Yuvraj Singh who is "sick".