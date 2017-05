ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌‌లో రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్ ఫైనల్లోకి ప్రవేశించింది. లీగ్‌లో మేటి జట్లను మట్టికరిపిస్తూ టాప్‌లో నిలిచిన ముంబైని పుణె మరోమారు మట్టికరిపించింది.

English summary

Rising Pune Supergiant (RPS) registered a third consecutive win over Mumbai Indians (MI) last night (May 16) in the qualifier game in Mumbai.