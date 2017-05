చిన్నస్వామి స్టేడియం పిచ్‌ బౌలర్లకు సహకరిస్తుండటంతో బెంగళూరు వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరుగుతున్న క్వాలిఫియర్-1 మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ తడబడింది.

English summary

Mumbai Indians bowlers vindicated Rohit Sharma's decision to bowl first as they bundled Kolkata Knight Riders out for 107 in 18.5 overs in the second Qualifer of the Indian Premier League (IPL) 2017 here on Friday (May 19).