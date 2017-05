హైదరాబాద్: ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో టైటిల్ పోరుకు ముందు జరిగే క్వాలిఫయిర్-2 మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. బెంగళూరులోని చిన్నసామి స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ఐపీఎల్ మాజీ విజేతలైన ముంబై ఇండియన్స్, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ జట్లు తలపడుతున్నాయి.

ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ముంబై కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ మాట్లాడుతూ గాయమైన మెక్లెంగన్ ప్లేస్‌లో మిచెల్ జాన్సన్ జట్టులోకి వచ్చినట్టు చెప్పాడు. కోల్‌కతా కెప్టెన్ గంభీర్ మాట్లాడుతూ యూసఫ్ పఠాన్ స్థానంలో అంకిత్ రాజ్‌పుత్, ట్రెంట్ బౌల్ట్ స్థానంలో కొలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ జట్టులోకి వచ్చినట్టు తెలిపాడు.

లీగ్‌ దశలో ఎదురైన పరాభవానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ భావిస్తుండగా.. ఆ జట్టుపై తిరుగులేని రికార్డును నిలబెట్టుకోవాలని ముంబై ఇండియన్స్ కోరుకుంటోంది. ఇరు జట్లు రెండేసి టైటిళ్లతో అద్భుతమైన ఐపీఎల్ రికార్డును కలిగి ఉన్నాయి.

ఇక లీగ్ దశలో ముంబై, కోల్‌కతా రెండు సార్లు తలపడగా రెండింట్లోనూ ముంబై పైచేయి సాధించింది. అయినప్పటికీ కోల్‌కతాను అంత తేలిగ్గా తీసిపారేయలేమని క్రికెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. మొత్తం అన్ని సీజన్లలో కలుపుకుని మొత్తం 20 మ్యాచుల్లో ఈ రెండు జట్లు తలపడగా.. ముంబై 15 మ్యాచుల్లో గెలిచింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించిన జట్టు ఆదివారం హైదరాబాద్‌‌లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగే ఐపీఎల్ ఫైనల్స్‌లో రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్‌తో తలపడనుంది.

A serious heavyweight bout on the cards. Two Champions who will go hell for leather. Bring it on @mipaltan @KKRiders #MIvKKR #IPL pic.twitter.com/aZHToD9ZbB