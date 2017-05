ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో వెలుగులోకి వచ్చిన యువ ఆటగాళ్లలో రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ ఓపెనర్ రాహుల్ త్రిపాఠి ఒకడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Rising Pune Supergiant's opening batsman Rahul Tripathi has been a revelation in the 10th edition of the Indian Premier League. When the Pune team was discussed before the start of the tournament, the names that came to mind were Steve Smith, Mahendra Singh Dhoni or Ben Stokes.