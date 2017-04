ఏమైంది?: జడేజాను చూసి పడి పడి నవ్విన కోహ్లీ (ఫోటో)

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో భాగంగా మంగళవారం రాత్రి రాజ్‌కోట్ వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ లయన్స్ జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో కోహ్లి, జడేజా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

English summary

India's cash-rich T20 tournament, the Indian Premier League (IPL), is an event where cricket and glamour goes hand in hand. From celebrity owners to hot cheerleaders, the tournament is a mecca for the more modernised version of cricket.