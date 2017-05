అభిమానులకు విరాట్ కోహ్లీ క్షమాపణ: ఎందుకో తెలుసా?

హైదరాబాద్: ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో చెత్త ప్రదర్శన చేసినందుకు అభిమానులకు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ క్షమాపణలు కోరాడు. అంచనాలకు తగ్గినట్టు ఆడడంలో విఫలమయ్యామని, అభిమానులను నిరాశకు గురి చేశామని పేర్కొన్నాడు.

Thanks to the @RCBTweets fans for all the unconditional love and support this season as well. Sorry we couldn't play up to our standards.