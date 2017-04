హైదరాబాద్: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో భాగంగా మంగళవారం (ఏప్రిల్ 18) రాత్రి రాజ్ కోట్ వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ లయన్స్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో బెంగళూరుకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.

గాయం కారణంగా దక్షిణాఫ్రికా స్టార్ బ్యాట్స్‌మెన్ ఏబీ డివిలియర్స్ ఈ మ్యాచ్‌కు దూరమయ్యాడు. ఈ మేరకు క్రికెట్ అభిమానులకు ఏబీ డివిలియర్స్ ట్విట్టర్ సందేశాన్ని పోస్టు చేశాడు. మంగళవారం వాటి మ్యాచ్‌కు తాను అందుబాటులో ఉండటం లేదని అందులో పేర్కొన్నాడు.

'గాయం కారణంగా ఈరోజు జరిగే మ్యాచ్‌కి అందుబాటులో ఉండటం లేదు. విరాట్ కోహ్లీ నేతృత్వంలోని బెంగళూరు జట్టుకు గుడ్ లక్' అంటూ ఏబీ ట్విట్టర్ పేజిలో రాసుకొచ్చాడు. ఈ సీజన్‌లో ఐదు మ్యాచ్‌లాడిన బెంగళూరు ఒక్క మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించి పాయింట్ల పట్టికలో చివరి స్ధానంలో ఉంది.

Disappointed to be missing the match tonight for RCB, due to injury. Good luck to @imVkohli and the team. Lets go @RCBTweets !!