రాజ్‌కోట్ వేదికగా గుజరాత్ లయన్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు బ్యాట్స్‌మన్ క్రిస్ గేల్ ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 20:56 [IST]

Royal Challengers Bangalore's (RCB) explosive opener Chris Gayle created history as he became the first player in the history to score 10,000 runs in T20.