ఇటీవల ముగిసిన ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో అత్యధిక సిక్సులు బాదిన జట్టుగా ముంబై ఇండియన్స్ రికార్డు సాధించింది.

English summary

After 56 days, the tenth edition of IPL came to an end with Mumbai Indians becoming champions for the third time by securing a thrilling one-run win over Rising Pune Supergiant at the Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad.