ఐపీఎల్ 2017: ధోని రికార్డుని బద్దలు కొట్టిన రోహిత్ శర్మ

ఐపీఎల్లో ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ సరికొత్త రికార్డుని సృష్టించాడు. హైదరాబాద్ వేదికగా రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్‌తో జరిగిన ఐపీఎల్ పైనల్ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ ఘన విజయం సాధించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Mumbai Indians (MI) captain Rohit Sharma has set a new record after winning the Indian Premier League (IPL) 2017 title here last night (May 21).