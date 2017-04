ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో ఐదో విజయాన్ని నమోదు చేయడంపై ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. రాబోయే రోజుల్లో ఇదే జోరుని కొనసాగిస్తామని మ్యాచ్ అనంతరం రోహిత్ శర్మ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశాడు.

English summary

On a roll after registering their fifth win on the trot, Mumbai Indians skipper Rohit Sharma said Thursday's 8-wicket win against Kings XI Punjab, will give the team the kind of momentum they needed heading into the business end of the Indian Premier League (IPL) 2017.