వరుస ఓటములతో నిరాశ చెందాం: చెత్త ప్రదర్శనపై గేల్

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో వరుస ఓటములతో పూర్తిగా నిరాశ చెందామని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఆటగాడు క్రిస్ గేల్ అన్నాడు. ఈ సీజన్‌లో అత్యంత చెత్త ప్రదర్శన చేసిన జట్లలో బెంగళూరు ఒకటి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Virat Kohli-led Royal Challengers Bangalore (RCB) ended their campaign of the Indian Premier League (IPL) 2017 with a win. But their overall campaign was pretty disappointing as they managed to win just three matches off the 14 games they played, while they managed to finish at the bottom of the table.