మరికొద్ది గంటల్లో రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ జట్టు ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఈ క్రమంలో ఆ జట్టు యజమాని చేసిన వ్యాఖ్యలు కలకలం రేపాయి.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 12:02 [IST]

English summary

Rising Pune Supergiant (RPS) owner Sanjiv Goenka was in all praises for captain Steve Smith and also hailed former skipper MS Dhoni as 'one of the greatest minds'.