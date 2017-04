ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఆటగాడు క్రిస్ గేల్ ఏదైనా రికార్డు సృష్టించినా లేక ఏదైనా రికార్డు బద్దలు కొట్టిన సంబరాలు జరుపుకునే స్టయిలే వేరు.

English summary

Self-proclaimed 'Universe Boss' Chris Gayle roared back to life in the Indian Premier League (IPL) after his stunning half-century helped Royal Challengers Bangalore beat Gujarat Lions by 21 runs in the tenth edition of the league on Wednesday.