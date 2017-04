బౌండరీ లైన్ వద్ద కళ్లు చెదిరే క్యాచ్‌లు పట్టడం ఇప్పుడు సాధారణ విషయంగా మారింది. ఎందుకంటే మ్యాచ్‌కి ముందు ఆటగాళ్లు బౌండరీ లైన్‌ దగ్గర గాలిలో ఎగిరి క్యాచ్‌లు ఎలా పట్టాలో ప్రత్యేకంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా

English summary

Spectacular catches at the boundary line is no longer considered a one-off phenomenon as team practice the same for hours during training sessions ahead of every game. But what Delhi Daredevils' Sanju Samson did on Friday at the Ferozeshah Kotla during the KKR innings was indeed special, more so because he is often used to wearing the big gloves and standing behind the stumps.