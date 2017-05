ఐపీఎల్‌లో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న బంగ్లాదేశ్‌ ఆటగాడు షకీబ్‌ అల్‌ హాసన్‌ కోల్‌కతా తదుపరి మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యాడు.

English summary

At a time when Kolkata Knight Riders need its senior players to pull up their socks, star Bangladeshi all-rounder Shakib Al Hasan has left the team midway of the tournament. Shakib, who is a vital cog in the KKR line-up, has left for national commitments.