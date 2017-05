నిజం తెలిసింది: ధోనిని కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించడం వెనుక కోచ్ హస్తం?

ఐపీఎల్ పదో సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్‌ కెప్టెన్‌గా ధోనీని తొలగిస్తూ ఆ జట్టు ఫ్రాంఛైజీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

This is absolute rubbish!! Greatest finisher game has seen especially under pressure. Made up quotes are liable @TheSportswallah https://t.co/OWebDJkKCQ

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 0:08 [IST]

English summary

Coach of the Rising Pune Supergiant, Stephen Fleming is unhappy with the reports in the media that suggest MS Dhoni was sacked as RPS’s skipper because Fleming felt he cannot handle pressure.