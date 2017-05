వాంఖడెలో ధోని విశ్వరూపం: ప్రశంసలతో ముంచెత్తిన స్మిత్

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా జరిగిన క్వాలిఫయిర్-1 మ్యాచ్‌లో ముంబైపై ఘన విజయం సాధించి పూణె తుది పోరుకు అర్హత సాధించింది.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 18:29 [IST]

Rising Pune Supergiant skipper Steven Smith hailed MS Dhoni after the former captain struck an unbelievable innings to guide Pune into their maiden Indian Premier League (IPL) final on Tuesday.