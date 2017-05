ఉప్పల్ వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో సోమవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ విజయంతో సొంతగడ్డపై తిరుగులేదని మరోసారి సన్ రైజర్స్ నిరూపించుకుంది

English summary

Sunrisers Hyderabad (SRH) convincingly defeated Mumbai Indians (MI) by 7 wickets yesterday (May 8) in the match 48 of IPL 2017 at Mumbai.